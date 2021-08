Verdächtiges Fahrzeug : Bombenalarm am US-Kapitol endet mit Aufgabe des Verdächtigen

Washington Fünf Stunden befand sich das politische Herz der USA in einem Ausnahmezustand, dann stellte sich der Mann, der die ganze Zeit in dem verdächtigen Pickup saß und über Facebook live politische Botschaften aussandte.

Ein Bombenalarm hat am Donnerstag am Kapitol in Washington einen Ausnahmezustand mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Nach gut fünf Stunden Verhandlungen ergab sich der Fahrer eines Pickups, der am Morgen um 09.15 Ortszeit auf den Gehweg vor der Bibliothek des Kongresses gefahren war und einem ihn deswegen ansprechenden Polizisten gesagt hatte, er habe eine Bombe. In der Hand hielt er einen Gegenstand, den der Beamte für einen möglichen Zünder gehalten hatte.