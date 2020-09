Studie des WWF : Mehr als zwei Drittel der Tierwelt seit 1970 ausgerottet

Paris Manche Tierarten leben seit Millionen von Jahren auf der Erde. Doch binnen weniger Jahrzehnte sind viele von ihnen ausgestorben. Die Umweltorganisation WWF nimmt in ihrem Bericht die Ursachen unter die Lupe.

Mehr als zwei Drittel der Tierwelt sind laut einer Studie der Umweltorganisation WWF in den vergangenen 50 Jahren vom Menschen zerstört worden. Die weltweite Population von Tieren, Vögeln und Fischen sei seit 1970 um durchschnittlich 68 Prozent geschrumpft, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung „Living Planet Report 2020“. Als Hauptursachen nennt die Organisation die Vernichtung von Wäldern und die Ausbreitung der Landwirtschaft.