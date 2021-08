Nach Militärübung Südkoreas : US-Sondergesandter drängt Nordkorea zu neuen Gesprächen

Seoul Der Sondergesandte Sung Kim betont, zu jeder Zeit zu Gesprächen mit beiden Seiten bereit zu sein. Nordkorea hatte laufende Militärübungen von Südkorea und den USA als Vorbereitung zum Krieg kritisiert.

Der US-Sondergesandte für Nordkorea hat seine Gesprächsbereitschaft mit der Führung in Pjöngjang betont. Er sei jederzeit und an jedem Ort zu Verhandlungen bereit, sagte Sung Kim am Montag nach Gesprächen in Südkorea. Die von Nordkorea kritisierten Militärübungen Südkoreas und der USA seien ein Routinemanöver und defensiver Natur. Nordkorea hat die derzeit laufenden Manöver als Vorbereitung zum Krieg kritisiert.