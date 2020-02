Schwere Vorwürfe : FBI beklagt russische Kampagne der Spaltung vor US-Wahl

Washington Ein FBI-Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland. Moskau wolle die Amerikaner vor der Präsidentschaftswahl im November gezielt gegeneinander aufwiegeln. Erst vor Tagen hatten Enthüllungen aus einer vertraulichen Sitzung im Kongress für Schlagzeilen gesorgt.

Russland will nach Einschätzung eines ranghohen FBI-Mitarbeiters mit Desinformationskampagnen vor der US-Wahl gezielt Zwietracht in der Bevölkerung säen. Moskau wolle, dass sich die Amerikaner „gegenseitig in Stücke reißen“, warnte David Porter, Vize-Abteilungschef der Arbeitsgruppe gegen Einflussnahme aus dem Ausland, am Dienstag in Washington. Russland verfolge das Ziel, falsche Informationen zu verbreiten, die Spaltung der Gesellschaft auszunutzen und das Vertrauen in die Integrität der Wahlen und in die Regierungsfähigkeit der US-Führung auszuhöhlen.