„Du gehst nicht weg - schon gar nicht als Schwarzer“ : Flucht vor dem Krieg in der Ukraine scheitert am Rassismus an der Grenze

Flucht vor dem Krieg in der Ukraine scheitert am Rassismus an der Grenze

In der Ukraine lebende Afrikaner warten am Bahnsteig des Bahnhofs. Foto: dpa/Bernat Armangue

Studierende aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten berichten von rassistischer Diskriminierung auf der Flucht. An den Grenzen würden sie teilweise nicht durchgelassen. Der ukrainische Grenzschutz bestreitet jedwede Diskriminierung.

Jean-Jacques Kabeya ist wütend: Wie andere ausländische Studenten in der Ukraine ließen ihn die Grenzbeamten nicht ausreisen. "Sie sagten mir: 'Du wirst mit uns kämpfen, du gehst nicht weg - schon gar nicht als Schwarzer'“, erzählt der 30-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo. Kabeya studierte Pharmazie in Charkiw im Osten des Landes. Als die russischen Angriffe begannen, floh er nach Westen und erreichte am Sonntagabend den Kontrollpunkt Schegyni an der Grenze zu Polen.