Nach Russlands Angriffskrieg : 835.000 Ukrainer sind laut UN auf der Flucht

Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, kommen am Mittwoch an der Grenze zu Rumänien an . Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor, Ministerpräsident Wüst macht den Städten Finanzzusagen. Die Ukraine beklagt mehr als 2000 getötete Zivilisten und hat Probleme, Kliniken zu versorgen.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine beraten. Wüst sagte, wer vor Putins Krieg fliehen müsse, sei in Nordrhein-Westfalen willkommen. „Ohne Wenn und Aber.“ Den Kommunen sicherte er finanzielle Unterstützung zu, ohne diese jedoch zu konkretisieren.

Aufgrund der aktuellen Rechtslage können Ukrainer sich als Touristen 90 Tage lang ohnehin legal in Europa aufhalten. Nach Angaben von NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) gebe es aber die Zusage des Bundes, dass dieser Zeitraum auf 180 Tage verdoppelt werde. Zudem gibt es auf europäischer Ebene derzeit Gespräche über den konkreten Status der Flüchtenden. Stamp zufolge müsse verhindert werden, dass die Menschen ein kompliziertes Asylverfahren durchlaufen müssten. Welche Zuwendungen in welcher Höhe die Menschen bekämen, werde bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung festgelegt. Er gehe davon aus, dass die Größenordnung analog zum Asylbewerberleistungsgesetz ausfallen werden. An diesem Donnerstag befasst sich zudem der auswärtige Ausschuss des Bundesrats mit dem Thema bei einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

Geplant ist, dass die Menschen zunächst in den NRW-Landeseinrichtungen untergebracht und dann auf die Kommunen verteilt werden. Die Landeseinrichtungen dienten als eine Art Puffer. Das sei eine Erfahrung aus der Flüchtlingskrise 2015, so Stamp. Die Kapazitäten würden nun schon wegen der Lockerungen der Coronamaßnahmen um 10.000 Plätze steigen. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) erklärte, am Freitag werde eine Online-Plattform für die Wohnungswirtschaft freigeschaltet, auf der diese leer stehende Wohnungen melden könnte. Die Daten der Wohnraumkarte würden den Kommunen exklusiv zur Verfügung gestellt, die ab kommenden Mittwoch Zugriff erhalten sollen.

Wüst sagte, es sei besonders wichtig, dass sich die Kinder geborgen und sicher fühlten und sie so schnell wie möglich wieder Kinder sein dürften. Stamp räumte ein, es sei eine Herausforderung, Kita- und Schulplätze in so kurzer Zeit zu stellen.

Die Opposition verlangte, dass den Ankündigungen nun auch Taten folgen müssten.

Ibrahim Yetim, integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sagte, die Landesregierung dürfe die Kommunen zu keiner Zeit alleine lassen: „Wir müssen jederzeit darauf vorbereitet sein, kurzfristig neue Kapazitäten für Flüchtende zu schaffen. Hier gilt es weiter an einem detaillierten Konzept zu arbeiten, gerade in Anbetracht der angespannten Wohnungsmärkte in vielen Kommunen und Massenunterkünften, die in Pandemiezeiten schwierig zu handhaben sind.“

Nach UN-Angaben sind mehr als 835.000 Menschen aus der Ukraine geflohen. Stamp wollte sich auf keine konkrete Zahl festlegen, wie viele Flüchtlinge man in NRW erwarte. „Wir sollten auch sehr vorsichtig mit den Spekulationen umgehen, weil das auch zur Desinformations- und Destabilisierungspolitik von Putin gehört.“

Bei der russischen Invasion sind nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes bislang mehr als 2000 Zivilisten getötet worden. Hunderte Gebäude seien zerstört worden, darunter Krankenhäuser, Kindergärten und Wohngebäude, heißt es in einer Erklärung. „Jede Stunde verlieren Kinder, Frauen und Verteidigungskräfte ihr Leben.“

Die Ukraine hat nach Angaben von Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko Probleme, Medikamente an Apotheken und Krankenhäuser zu verteilen. Die Regierung arbeite daran, humanitäre Korridore für die Lieferung von Medikamenten zu öffnen. Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk appelierte an den Papst, mit dem russischen Präsidenten Putin über die Zulassung von Hilfstransporten zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Zivilisten zu sprechen.