Seit Samstag, dem 26. Februar, haben laut rumänischer Grenzpolizei über 43.000 Menschen aus der Ukraine Zuflucht in Rumänien gesucht. An dem rumänischen Grenzübergang Siret bildete sich am Sonntag auf ukrainischer Seite eine etwa 20 Kilometer lange Schlange. Viele Flüchtende waren zu Fuß Richtung Rumänien gekommen.

Menschen die vor Putins Krieg fliehen, nutzten am 27. Februar den Grenzübergang in Siret in Nordostrumänien.