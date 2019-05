Österreich : Misstrauensvotum stürzt Regierung von Kanzler Kurz

Wien In Österreich hat die Opposition mit einem Misstrauensvotum Kanzler Sebastian Kurz und sein gesamtes Kabinett gestürzt.

Scharfe gegenseitige Vorwürfe hatten die historische Debatte im österreichischen Parlament über eine vorzeitige Ablösung von Kanzler Sebastian Kurz und seiner Regierung zuvor geprägt. Der Chef der konservativen ÖVP trage Verantwortung für das aktuelle Chaos, sagte der stellvertretende SPÖ-Fraktionschef Jörg Leichtfried am Montag bei der Parlamentsdebatte in Wien. „Die Regierung Kurz ist gescheitert“, bilanzierte er.

Die Regierungskrise in Österreich begann mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von Ibiza, auf dem der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den Eindruck erweckte, offen für Machtmissbrauch und Korruption zu sein. Strache trat am 18. Mai von allen Ämtern zurück, in der Folge brach die rechtskonservative Regierung zusammen. Im September sollen Neuwahlen stattfinden.

Regierungskrise in Österreich : Kanzler Kurz muss sich Misstrauensvotum am kommenden Montag stellen

Kurz seinerseits kritisierte die SPÖ dafür, dass sie den Misstrauensantrag auf die gesamte Regierung ausgeweitet hat. „Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass das die Reaktion auf das gestrige Wahlergebnis ist, dass der Misstrauensantrag gegen meine Person jetzt auf die ganze Regierung ausgedehnt wird“, sagte Kurz bei der Parlamentsdebatte. Wer jetzt die gesamte Regierung stürzen wollen, habe nicht das Staatswohl im Blick. Die ÖVP unter Kurz hatte trotz des Skandals am Sonntag bei der EU-Wahl mit rund 35 Prozent ein Rekordergebnis erzielt.

Die SPÖ will die aktuelle Übergangsregierung durch ein Expertenkabinett bis zu den für September geplanten Neuwahlen ersetzt sehen. Nach ihrer Bewertung hat Kurz in seiner 18-monatigen Regierungszeit und in der aktuellen Krise jegliches Vertrauen verspielt, weil er die Opposition praktisch völlig ignoriert habe. Die Übergangsregierung, die in der vergangenen Woche von Van der Bellen vereidigt wurde, wurde als getarnte ÖVP-Alleinregierung kritisiert.