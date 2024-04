Ampel-Koalition unter Druck Schon wieder ein Endspiel? Es nervt!

Der SPD-Kanzler hat jedoch nicht nur mit der Industrie zu kämpfen, am Wochenende machte es mal wieder „rumms“ in seiner Koalition. Die FDP hat einen Parteitag vor der Brust und schon immer sehr klare Vorstellungen, wie es mit der Wirtschaft besser laufen kann. Und so heizt sie den Streit innerhalb der Koalition über den wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs rund sechs Wochen vor der Europawahl nochmal an. Das Präsidium der Liberalen verabschiedete am Montag einen Beschluss mit zwölf Punkten „zur Beschleunigung der Wirtschaftswende“. Darin vorgesehen ist unter anderem eine Reform des Bürgergelds, die Abschaffung der Rente mit 63, steuerliche Vorteile für Überstunden und den kompletten Wegfall des Solidaritätszuschlags. Wichtig dabei: Die Vorschläge sind nicht neu. Sie wurden nun aber gebündelt und sollen in einer umfassenderen Version als Leitantrag beim Parteitag am Samstag und Sonntag in Berlin eingebracht werden.