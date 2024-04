Habeck zu Überraschungsbesuch in Kiew „Wir müssen und werden die Ukraine dauerhaft und beharrlich unterstützen“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Donnerstagmorgen zu einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen, bei dem er die Stärkung der ukrainischen Energieversorgung und den Wiederaufbau des Landes in den Fokus rücken will. Diese Reise sei auch „ein Zeichen, dass wir wissen, dass wir die Ukraine dauerhaft und beharrlich unterstützen müssen und auch werden“, sagte der Vizekanzler zum Auftakt der Reise in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Habeck mahnte an, nicht zu vergessen, dass es ein „Kampf um Freiheit“ sei, den die Ukraine führe. „Die Ukraine kämpft für ihre eigene Selbstbestimmung, für ihre territoriale Integrität gegen Putins Aggression.“ Aber sie kämpfe eben auch für die Werte, die Europa ausmachen würden. „Und deswegen ist der erfolgreiche Kampf der Ukraine auch in höchstem eigenem Interesse von Deutschland“, betonte der Grünen-Politiker.