Sturmschaden in Mönchengladbach Baum stürzt auf Auto – Fahrer schwer verletzt

Bei dem Unwetter am Montag, 15. April, ist ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor 17 Uhr an der Myllendonker Straße ein etwa 20 Meter großer Baum auf das Auto des Mannes gestürzt. Zum Unfallzeitpunkt stürmte und regnete es stark. Der Baum zerstörte das Heck des Autos vollständig. Das Dach wurde eingedrückt und die Frontstoßstange beschädigt. Die Airbags im Fahrzeug lösten aus. Der Fahrer konnte sich laut Polizei eigenständig aus dem Wagen befreien. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Das Team eines Rettungswagens brachte den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr entfernte den Baum von der Straße. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.