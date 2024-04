Unfall in Aachen Baum stürzt auf Auto – zwei Verletzte

Ein Baum ist in Aachen am Freitag (April 19. April 2024) auf ein Auto gestürzt. Dadurch seien zwei Personen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen seien im Auto eingeklemmt gewesen und hätten durch die Feuerwehr befreit werden müssen. Warum der Baum umstürzte, blieb zunächst unklar. Besonders stürmisch sei es dem Zeitpunkt nicht gewesen. Weitere Angaben konnte der Sprecher nicht machen.