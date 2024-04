Tragischer Vorfall in Düsseldorf-Oberbilk Jugendliche stürzt aus Hotelzimmer-Fenster – und stirbt an den Verletztungen

Düsseldorf · Bei einem tragischen Unfall am Samstagabend ist eine Jugendliche in Düsseldorf-Oberbilk aus einem Fenster in der sechsten Etage gestürzt. Sie erlag am Sonntag ihren Verletzungen. Was die Polizei dazu mitteilt.

21.04.2024 , 14:52 Uhr

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine Jugendliche ist am Samstagabend aus dem Fenster eines Hotelzimmers in der sechsten Etage in Düsseldorf-Oberbilk gestürzt. Sie erlag am frühen Sonntagmorgen ihren schweren Verletzungen. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Auch kann ein Suizid, nach jetzigem Kenntnisstand, ausgeschlossen werden“, erklärte die Polizei Düsseldorf dazu. Es wurde routinemäßig ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen, wie es bei solchen Fällen üblich ist. Eine Sprecherin betonte auf Nachfrage aber, dass keine Mordkommission eingerichtet wurde und man nach jetziger Spurenlage ganz klar von einem „tragischen Unfallgeschehen“ ausgehe. Demnach befand sich auch niemand anderes in dem geschlossenen Hotelzimmer. Die Mutter des Mädchens sei gerade an anderer Stelle im Haus gewesen. Es bestehe aber nicht der Verdacht, sie könne ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das Alter der Jugendlichen wird von der Polizei in solchen Fällen bewusst nicht genannt, um die Privatsphäre der Familie zu schützen. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar, Telefon 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222.

