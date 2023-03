MiG-29-Flugzeuge Polen stellt Ukraine vier Kampfjets zur Verfügung

Update | Warschau · Polen will schon sehr bald erste Kampfjets aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag an.

16.03.2023, 16:06 Uhr

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Archivbild). Foto: dpa/Michael Walczak

Polens Präsident Andrzej Duda hat angekündigt, der Ukraine in den kommenden Tage vier Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 zu liefern. Später sollten weitere folgen, die zuerst gewartet werden müssten, teilte Duda am Donnerstag mit. Die genaue Zahl war zunächst unklar. Laut Duda sollten es aber letztlich über zehn sein. Polen wäre damit wohl das erste Nato-Land, dass der Bitte der Ukraine um Kampfflugzeuge zur Verteidigung gegen Russland nachkommt. Das westliche Militärbündnis reagierte bisher zögerlich auf entsprechende Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die ukrainische Luftwaffe kennt sich mit MiG-29-Flugzeugen aus der Sowjet-Ära gut aus. Sie kann sie daher sofort und ohne größeres Training nutzen. Die von Polen zu lieferenden Maschinen näherten sich ihrem Betriebsende, doch seien sie „in gutem Betriebszustand“, sagte Duda. Ob auch andere Länder Kampfflugzeuge schicken würden, sagte er nicht. Die Slowakei hatte der Ukraine aber bereits nicht mehr gebrauchte MiG-Flugzeugein Aussicht gestellt. Und der polnische Regierungssprecher Piotr Müller hatte am Mittwoch mitgeteilt, andere Länder mit MiGs hätten ebenfalls angekündigt, sie der Ukraine zu überlassen, doch nannte er keine Namen. Zuletzt gab es keine Anzeichen dafür, dass größere Länder wie die USA und Großbritannien der Ukraine Kampfflugzeuge liefern werden. Duda sagte, die Flugzeuge für die Ukraine würden in der polnischen Luftwaffe mit Kampfflugzeugen vom Typ FA-50 aus Südkorea und Maschinen vom Typ F-35 aus den USA ersetzt.

(felt/boot/AFP/dpa)