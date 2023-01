Biden sagt schlicht „Nein“ Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine sind im Westen umstritten

Die Ukraine hat für ihre Bitte um Lieferung westlicher Kampfflugzeuge Unterstützung der baltischen Staaten und Polens erhalten, während die USA, Deutschland und Großbritannien eher ablehnende Positionen einnehmen. Die Niederlande und Frankreich erklärten, bei der Verstärkung der ukrainischen Luftwaffe gebe es „keine Tabus“. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow zeigte sich am Dienstag bei einem Besuch in Paris optimistisch, dass sein Land für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen letztlich bekomme, was es brauche.