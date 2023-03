Drohnen-Vorfall im Schwarzen Meer Sorge um Eskalation zwischen USA und Russland

Ein militärischer Zwischenfall zwischen den USA und Russland über dem Schwarzen Meer hat Sorgen vor einer weiteren Eskalation geweckt. Eine unbemannte US-Militärdrohne war nach Angaben des US-Militärs am Dienstag in internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet kollidiert und danach abgestürzt. Die Amerikaner gaben den Russen die Schuld für den Vorfall, Moskau wies das von sich und erhob seinerseits Vorwürfe gegen Washington. Die US-Regierung erwägt nun, Bildmaterial von dem Vorfall zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen. Russland wiederum will versuchen, die Trümmer zu bergen, um offenzulegen, was Washington bei der Drohnen-Mission eigentlich vorgehabt habe.