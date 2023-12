Zurück zur Pressefreiheit Neue polnische Regierung feuert Führungsriegen der staatlichen Medien

Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hatte 2020 festgestellt, dass einseitige Berichterstattung und „Hassreden“ bei den staatlichen Medien in Polen nach wie vor an der Tagesordnung seien. Die Staatsmedien seien in „Propaganda-Sprachrohre der Regierung“ verwandelt worden. In seinem Bericht 2023 stellte die Organisation fest, dass die PiS-Regierung auch verstärkt versuche, private Medien unter ihre Kontrolle zu bringen.