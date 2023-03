Netanjahu besucht Berlin Israels Regierung lehnt Vorschläge von Präsident für Justizreform ab

Israels Präsident Isaac Herzog will im verbissenen Streit über die geplante Justizreform mit Alternativen vermitteln. Allerdings wurden seine am Mittwochabend vorgestellten Vorschläge von der Regierungskoalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu umgehend abgelehnt. Seit Wochen wird das Land von Massenprotesten gegen die Reformpläne erschüttert. Netanjahus Gegner werfen ihm und seiner Koalition vor, gezielt die Judikative schwächen zu wollen und die Demokratie zu untergraben. Die Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken. Sie begründet dies mit dem Vorwurf, Richter hätten sich in die Politik eingemischt.