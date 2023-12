„Umso deutlicher unterstützen“ NRW sendet Hilfsgüter für Partnerregion in der Ukraine

Zusammen mit dem Verein Blau-Gelbes Kreuz hat Nordrhein-Westfalen am Mittwoch weitere Hilfsgüter in die Ukraine gesendet. Darunter sind nach Angaben der Staatskanzlei 119 Stromgeneratoren und 35 elektrische Krankenhausbetten für die NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk. Dort sei die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung in den frontnahen Gebieten aufgrund von Artilleriebeschuss instabil.