Vor US-Wahlen 2024 Rivalen Trump und DeSantis einig in ihrer Kritik an Ukraine-Hilfen

Ex-Präsident Donald Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis kristallisieren sich in Umfragen als führende Rivalen im Rennen um die republikanische Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 heraus. Aber was Russlands Invasion in der Ukraine betrifft, ziehen sie an einem Strang, sind sich einig in dem Argument, dass ein Stoppen der Aggression kein vitales strategisches Interesse der USA sei.