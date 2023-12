Hilfsbündnis „Dormagen hilft“ Vor allem Geldspenden für die Hilfstransporte benötigt

„Das Hilfsbündnis hat im Jahr 2023 bereits zahlreiche Transporte in die Ukraine organisiert – immer in enger Kooperation mit den Partnern der Europa-Schützen in Polen und der Ukraine. Besonders gefragt sind aktuell winterfeste Unterwäsche, Mobilitätshilfen für die Verletzten und Invaliden und spezielles medizinisches Equipment sowie Operationsbesteck. Diese Produkte kaufen wir möglichst über lokale Händler bzw. über spezielle Lieferanten unserer Apotheken und Ärzte – alles finanziert aus Spendenmitteln“, berichtet der Generalsekretär der Europäischen Schützen, Peter-Olaf Hoffmann.