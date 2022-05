Bericht des Sonder-Generalinspekteurs : US-Truppenabzug war entscheidend für Zusammenbruch in Afghanistan

Washington Der US-Generalinspekteur für den Wiederaufbau sieht beim Zusammenbruch des afghanischen Militärs die Verantwortung bei gleich zwei amerikanischen Präsidenten. Sie hätten mit ihren Beschlüssen die Taliban ermutigt.

Mit ihren Entscheidungen haben die US-Präsidenten Donald Trump und Joe Biden nach Einschätzung des zuständigen Generalinspekteurs entscheidend zum Zusammenbruch des afghanischen Militärs beigetragen. In seinem Bericht bestätigte der Sonder-Generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans (Sigar), John Sopko, Angaben von ranghohen Mitarbeitern des US-Verteidigungsministeriums und der amerikanischen Streitkräfte. Die militärische Führung hatte empfohlen, etwa 2500 US-Soldaten in Afghanistan zu belassen, das wurde aber abgelehnt.

Im Februar 2020 unterzeichnete die US-Regierung unter Trump in Katar ein Abkommen mit den Taliban, in dem der vollständige Abzug der US-Truppen bis Mai 2021 zugesagt wurde. Erklärtes Ziel war die Förderung von Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung, doch diese diplomatischen Bemühungen kamen bis zum Amtsantritt Bidens im Januar 2021 nicht in Gang. Nur wenige Monate später kündigte Biden an, dass er den Abzug des US-Militärs vollenden werde.