G7-Entwicklungsminister treffen sich : G7-Staaten müssen Hungerkrise verhindern - Welthungerhilfe fordert entschlossenes Handeln

Berlin Die Welthungerhilfe fordert entschlossenes Handeln der G7-Entwicklungsminister, um eine Hungerkatastrophe zu vermeiden. Auch ein nachhaltiges Ernährungssystem ist angedacht. Dafür müssen verschiedene Voraussetzungen geschaffen werden.

Anlässlich des G7-Entwicklungsministertreffens in Berlin hat die Welthungerhilfe von den wichtigsten Industrienationen ein entschlossenes Handeln zur Vermeidung einer weltweiten Hungerkatastrophe verlangt. Eine Wiederholung der Hungerkrise von 2008 mit über einer Milliarde Hungernden müsse unbedingt verhindert werden, erklärte die Hilfsorganisation am Mittwoch in Berlin. Begrüßt würden kurzfristige Investitionen in die Nothilfe, mit denen Menschenleben gerettet würden.