Russlands Krieg in der Ukraine : Wenig Hoffnung auf Abzug aus Azovstal - Die Nacht im Überblick

Ein ukrainischer Minenräumer bei der Arbeit in Maximiljaniwka. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Kiew Den letzten ukrainischen Verteidigern in Azovstal droht nach Meinung Selenskyjs ein schweres Schicksal. In den USA wird derweil ein neues Milliarden-Hilfspaket geschnürt. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Am von russischen Soldaten umzingelten Stahlwerk in Mariupol herrscht offenbar weiterhin eine Pattsituation. Am späten Dienstagabend kommen Mitteilungen dazu allerdings nur von ukrainischer Seite; überprüfbar sind sie nicht. Demnach haben die im Stahlwerk von Mariupol verschanzten ukrainischen Soldaten um die Evakuierung ihrer verletzten Kameraden gebeten. Die mehreren Hundert Verwundeten seien keine Kämpfer mehr und müssten mit offenen Wunden und unsterilen Resten von Verbänden ohne Medikamente und Nahrung aushalten, erklärten Kämpfer des Asow-Regiments, die in der Asovstal-Fabrik in der Hafenstadt noch gegen russische Truppen kämpfen. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz sollten eine Evakuierung organisieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, nach dem Willen der russischen Belagerer dürften die ukrainischen Soldaten das Gelände nicht verlassen. Das russische Militär habe jeden Vorschlag zum unbehinderten Abzug der Kämpfer aus dem Werk Azovstal abgelehnt, sagte Selenskyj nach Angaben der „Ukrajinska Prawda“ vom Dienstag. „Die Verteidiger Mariupols bleiben dort, sie setzen den Widerstand auf dem Gelände von Azovstal fort.“ Kiew bemühe weiterhin alle zur Verfügung stehenden diplomatischen Möglichkeiten, um die Rettung der Soldaten zu ermöglichen. Russland besteht auf der Kapitulation der Azovstal-Verteidiger.

Auch für andere Landesteile fehlen unabhängige Berichte. Mitteilungen der Kriegsparteien über die Kampfhandlungen können von Eigeninteressen gefärbt sein.

Nach Angaben der Regionalverwaltung von Saporischschja sind bei neuen russischen Angriffen in der Umgebung der südostukrainischen Stadt am Dienstagabend mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Demnach seien vor allem Wohngebäude in Orechowo getroffen worden, berichtete die „Ukrajinska Prawda“. Wegen der Intensität des Beschusses sei vorübergehend die Zustellung humanitärer Hilfe in den Ort unterbrochen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Am Dienstag meldete die ukrainische Seite zudem russische Raketenangriffe auf den wichtigen Hafen von Odessa im Süden. Dahinter könnte die Strategie stecken, die ukrainischen Truppen von Versorgungslinien und Waffenlieferungen abzuschneiden.

Der ukrainische Generalstab berichtete am Dienstag über Geländegewinne in der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. Die Besatzer würden „nach und nach“ aus der Region vertrieben. Nach Darstellung des ukrainischen Militärs wurden mehrere Ortschaften zurückerobert. Selenskyj lobte die „übermenschliche Stärke“ der ukrainischen Truppen nach Erfolgen bei Charkiw, warnte aber zugleich davor, deswegen „übermäßige Emotionen“ aufkommen zu lassen.

Zwischen ukrainischen und russischen Konzernen ist ein Streit ausgebrochen über eine der Pipeline-Routen für den Transport von Erdgas nach Europa. Der ukrainische Netzbetreiber GTSOU erklärt, er könne die Nowopskow-Verdichterstation in der östlichen Luhansk-Region wegen „der Einmischung der Besatzungsmächte in technische Prozesse“ nicht mehr betreiben. Daher werde der Gasfluss ab Mittwoch über die damit verbundene Sochraniwka-Route eingestellt und stattdessen über den Sudscha-Knotenpunkt geleitet. Dagegen erklärt der russische Erdgaskonzern Gazprom, eine derartige Umstellung sei technisch unmöglich.

Das Repräsentantenhaus in Washington hat ein von US-Präsident Joe Biden beantragtes Hilfspaket für die Ukraine um Milliarden Dollar aufgestockt und mit großer Mehrheit verabschiedet. In der Parlamentskammer stimmten am Dienstagabend (Ortszeit) 368 Abgeordnete sowohl von Bidens Demokraten als auch der oppositionellen Republikaner für den Gesetzesentwurf. Die 57 Gegenstimmen kamen aus den Reihen der Republikaner. Das Paket umfasst ein Volumen von fast 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro). Der Senat muss noch zustimmen.

Biden hatte den Kongress um 33 Milliarden Dollar gebeten. In dem nun aufgestockten Paket entfällt rund die Hälfte der Gesamtsumme auf den Verteidigungsbereich.

Die US-Regierung hatte zuvor schon mehrere große Pakete zur Unterstützung der Ukraine auf den Weg gebracht. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sagten die USA der ehemaligen Sowjetrepublik allein Waffen und Munition im Wert von mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) zu oder lieferten auch schon.

Ukrainische Soldaten werden ab Mittwoch in Deutschland an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Die künftigen Besatzungen des Waffensystems und technische Fachleute sollen in die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingewiesen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.

