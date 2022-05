Offizier widerspricht Moderatorin : Militärexperte erstaunt mit Kriegskritik in Russlands Staatsfernsehen

Moskau Die ukrainischen Streitkräfte blieben stabil und Russland sei in der Welt isoliert, sagte ein Militärexperte im russischen Fernsehen. Das gefiel der Moderatorin offenbar gar nicht, im Internet wurde die Sendung heiß diskutiert.

Im russischen Staatsfernsehen hat ein Militärexperte die Zuschauer einer Talkshow mit einer pessimistischen Bewertung des Ukraine-Kriegs überrascht. Die ukrainischen Streitkräfte seien weit von einem Zerfall entfernt und Russland in der Welt durch den Krieg isoliert, sagte Michail Chodarjonok - sehr zum offensichtlichen Missfallen der Moderatorin - in einer am Montag ausgestrahlten Show, die am Dienstag in sozialen Netzwerken viel kommentiert wurde.