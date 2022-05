Bericht des Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen : Zahl hungernder Menschen 2021 weiter gestiegen

Menschen, die vor den Kämpfen zwischen der Milizgruppe M23 und der kongolesischen Armee fliehen, finden Zuflucht in einer Kirche in Kibumba. Foto: dpa/Moses Sawasawa

Rom Weltweit hungerten im letzten Jahr Millionen Menschen, Hunderttausende waren vom Hungertod gefährdet. Ihre Zahl steigt seit Jahren. 2022 könnte sich der Krieg in der Ukraine vor allem auf die Zahl der Hungernden in den ohnehin ärmsten Länder auswirken.

Konflikte, Wirtschaftskrisen und Wetterextreme haben 2021 die Zahl der weltweit hungernden Menschen weiter in die Höhe getrieben. Rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern waren demnach 2021 akut durch eine schlechte Ernährungslage gefährdet, wie aus einem Bericht des weltweiten Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen am Mittwoch hervorging. Die Zahl der betroffenen Menschen stieg damit im Vergleich zu 2020 den Angaben zufolge um fast 40 Millionen und folgte dem Trend der vergangenen Jahre, in denen die Ernährung von immer mehr Menschen gefährdet war. Die EU, die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) und das Welternährungsprogramm (WFP) hatten das Netzwerk 2016 geschaffen.