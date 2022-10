Generalsekretär António Guterres verhandelt : UN wollen Russland zur Weiterführung der Getreide-Initiative bewegen

New York UN-Generalsekretär António Guterres verhandelt mit Russland, um die Ausfuhr von Lebensmitteln und Düngemitteln aus der Ukraine ermöglichen. Denn die Lieferungen sind für Millionen Menschen lebensnotwendig.

UN-Generalsekretär António Guterres ist zutiefst über die Aussetzung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative durch Russland besorgt. Guterres habe seine Abreise zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Algier um einen Tag verschoben, um die Initiative wieder zu starten, teilten die UN am Sonntag in New York mit.