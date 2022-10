Unesco-Tagung : Kulturelle Identität der Ukraine bedroht

Heidelberg Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist nicht nur eine menschliche Tragödie. Die Unesco sieht gar die kulturelle Identität des Landes bedroht.

Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, hat zum Schutz kulturell bedeutender Orte in der Ukraine aufgerufen. „Der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe und vernichtet zahllose Menschenleben“, sagte Böhmer am Mittwoch bei einer Unesco-Tagung an der Heidelberger Universität. Zugleich sei der Krieg ein Angriff auf die kulturelle Identität des Landes.