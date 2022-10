Ukraine-Krieg : Russland droht mit Angriffen auf Weltraumsatelliten

Moskau Es sei extrem gefährlich, dass die Ukraine kommerzielle Satelliten der USA und anderer Staaten während der Kämpfe für militärische Zwecke nutze, sagte ein russischer UN-Diplomat.

Russland hat gegen die Nutzung westlicher Kommunikationssatelliten durch das ukrainische Militär protestiert und mit Angriffen auf diese gedroht. Es sei extrem gefährlich, dass die Ukraine kommerzielle Satelliten der USA und anderer Staaten während der Kämpfe für militärische Zwecke nutze, sagte der russische UN-Diplomat Konstantin Woronzow am Mittwoch in New York (Ortszeit). Das bedeute, dass die Satelliten in den Konflikt einbezogen würden. „Diese quasi-zivile Infrastruktur könnte ein legitimes Ziel für einen Vergeltungsschlag werden“, sagte Woronzow. Das westliche Vorgehen gefährde die Sicherheit von Anlagen im All, die zivilen Zwecken dienten.