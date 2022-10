Ukraine-Krieg : Putin bestreitet Absicht eines Atomwaffeneinsatzes

Moskau Weder aus politischer noch aus militärischer Sicht gebe es dafür einen Anlass, sagt der russische Präsident. Den Konflikt in der Ukraine beschreibt er als Teil eines Ringens des Westens um globale Vorherrschaft.

In einer langen Rede voller Tiraden gegen die USA und ihre Verbündeten warf er dem Westen vor, zu versuchen, anderen Ländern in einem „gefährlichen, blutigen und schmutzigen“ Herrschaftsspiel die eigenen Bedingungen aufzuzwingen. Den Konflikt in der Ukraine beschrieb er als Teil von Bemühungen, die globale Vorherrschaft des Westens zu sichern und durchzusetzen, was dieser als regelbasierte Weltordnung bezeichne.