Özdemir zu ausgesetztem Getreideabkommen : „Angesichts Millionen Hungernder unverantwortlich“

Exklusiv Berlin Russland setzt das Getreideabkommen mit der Ukraine aus. Damit wird der Export über das Schwarze Meer wieder unmöglich. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) fordert von Moskau eine Rücknahme der Entscheidung. Bei den Alternativrouten müsse jetzt ein „Gang hochgeschaltet“ werden.

Es sei allerdings damit zu rechnen gewesen, dass Moskau das Abkommen als Druckmittel missbrauche. „Es war daher richtig, dass wir schon frühzeitig auf die Etablierung dauerhafter Alternativrouten gedrängt haben. Die internationale Staatengemeinschaft ist auf allen Ebenen dringend aufgerufen, hier einen Gang hochzuschalten“, forderte Özdemir. Zur Begründung hatte das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt: „Angesichts des vom Regime in Kiew unter Teilnahme britischer Experten ausgeführten Terroraktes gegen Schiffe der Schwarzmeerflotte und auch zivile Schiffe, welche an der Sicherung der Getreide-Korridore beteiligt sind, suspendiert Russland seine Teilnahme an der Umsetzung des Vertrages zum Export von Landwirtschaftsprodukten aus ukrainischen Häfen."