300.000 Reservisten eingezogen : Russland verkündet Ende der Teilmobilmachung

Kiew Ende September kündigte Russlands Präsident als Reaktion auf mehrere Rückschläge auf dem Schlachtfeld eine Teilmobilisierung an. Diese sei jetzt abgeschlossen. Sowohl Putin als auch der russische Verteidigungsminister erkannten Probleme an.

Russlands Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine ist nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu abgeschlossen. Rund 82.000 der Männer seien bereits an der Front im Einsatz, die übrigen würden derzeit in Russland auf den Kampf vorbereitet. Neue Maßnahmen der Mobilmachung seien nicht geplant, von nun an werde mit Freiwilligen auf Vertragsbasis gearbeitet, sagte Schoigu am Freitag bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin in der Nähe von Moskau.