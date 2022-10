Vorbereitung auf den Winter : Ukraine bittet Deutschland um Hilfen gegen Kälte und Stromausfälle

Berlin Für den nahenden Winter bitte die Ukraine Deutschland um humanitäre Hilfe. So sollen etwa Kabel, Stromgeneratoren und Heizgeräte helfen, Kälte und Stromausfällen zu begegnen.

Die Ukraine hofft auf umfangreiche deutsche Hilfen gegen Kälte und Stromausfälle im kommenden Winter. Zwei von dem Energieministerium in Kiew erstellte Listen mit benötigten Waren seien an die Bundesregierung übermittelt worden, sagte die Co-Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, Halyna Jantschenko, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Auf den Wunschlisten stehen unter anderem Geräte für Umspannwerke, Nutzfahrzeuge, rund 350 Kilometer Kabel, knapp 2600 Stromgeneratoren sowie rund 3250 Heizgeräte. Das Ministerium für Wirtschaft- und Klimaschutz (BMWK) in Berlin lehnte am Mittwoch eine Stellungnahme ab.