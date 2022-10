Ukraine-Krieg : Putin ist laut Kreml offen für Gespräche

Genf/Moskau Nach Angaben des Kreml ist Russlands Präsident Wladimir Putin offen für Gespräche mit dem Papst, US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Der Kreml ist nach eigenen Angaben grundsätzlich zu Gesprächen mit den USA, Frankreich und Papst Franziskus über die Ukraine bereit. „Russland ist offen für alle Kontakte“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag laut russischen Nachrichtenagenturen. Man müsse aber bedenken, dass Kiew Verhandlungen ausgeschlossen habe.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Papst am Montag bei einem Treffen im Vatikan gebeten, Kreml-Chef Wladimir Putin , den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. und US-Präsident Joe Biden anzurufen, damit sie den „Friedensprozess“ für die Ukraine fördern, wie er dem Magazin „Le Point“ sagte. Peskow begrüßte Macrons Vorschlag: „Wenn das alles im Einklang mit den Bemühungen steht, mögliche Lösungen zu finden, dann kann das positiv bewertet werden.“

Russland hatte Anfang Oktober die vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja völkerrechtswidrig annektiert. Mit Raketen und Drohnen greift es seither weiter Orte in der ganzen Ukraine an.

Ebenfalls am Dienstag sprach Patriarch Kyrill von einem „epochalen Kampf zwischen Gut und Böse“. Die Zukunft der menschlichen Zivilisation sei gefährdet, woran der Westen mit seiner Ideologie des Säkularismus sowie die Globalisierung schuld seien, sagte er zur Eröffnung der 24. Sitzung des Weltrussischen Volksrates in Moskau. Solange Russland eine „Insel der Freiheit“ bleibe, werde es auch für den Rest der Welt die Chance geben, „den Lauf der Geschichte zu ändern und das globale apokalyptische Ende zu verhindern“, so Kyrill.