Klimaschutz-Index : Deutschland verbessert sich etwas im weltweiten Vergleich

Glasgow Weiter ist kein Staat auf einem vorbildlichen Weg, die Klimaschutzziele von Paris zu schaffen - doch es gibt Fortschritte. Die Skandinavier glänzen in einem neuen Ranking beim Klimaschutz, China und die USA schwächeln. Und Deutschland? Man robbt sich ran.

Deutschland hat im Rennen um den weltweit besten Klimaschutz den Abstand zur Spitzengruppe der skandinavischen Länder etwas verkürzt. Im neuen Klimaschutz-Index 2022 liegt die Bundesrepublik auf Rang 13 - so gut wie seit acht Jahren nicht mehr (Vorjahr: Platz 19). Die Rangliste wurde am Dienstag von Umweltschutzorganisationen auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt.