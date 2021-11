Umstrittene Wahl in Nicaragua : Regierung erklärt Ortega zum Sieger

Umstrittene Wahl in Nicaragua

Managua Die autoritäre Regierung des nicaraguanischen Staatschefs Daniel Ortega hat sich zur deutlichen Siegerin einer viel kritisierten Präsidentenwahl erklärt. Der 75-jährige Ex-Revolutionär und seine Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, erhielten nach vorläufiger Auszählung in knapp 98 Prozent der Wahllokale rund 76 Prozent der Stimmen.

Der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega hat nach amtlichen Angaben mit großer Mehrheit eine Wahl gewonnen, die von den USA und der EU als Farce bezeichnet wird. Der Oberste Wahlrat des mittelamerikanischen Landes teilte am Montag mit, auf den 75-jährigen Sandinisten sei nach Auszählung fast aller abgegebenen Stimmen ein Anteil von mehr als 75 Prozent entfallen. An Ortegas vierter Amtszeit hatte es schon vorher kaum Zweifel gegeben, weil er vor der Wahl sieben der führenden Oppositionskandidaten ins Gefängnis stecken ließ.

Die Europäische Union und die USA nannten die Wahlen in dem mittelamerikanischen Land eine Farce, Ortega beklagte hingegen eine Einmischung Washingtons und anderer „Kräfte“ in die Abstimmungen vom Sonntag. Gewählt wurden auch 90 der 92 Parlamentsabgeordneten. Ortega, der am kommenden Donnerstag seinen 76. Geburtstag feiert, war schon von 1985 bis 1990 Präsident. Damals bekämpften er und seine linken Sandinisten von den USA gestützte rechtsgerichtete Rebellen der Contra-Bewegung.