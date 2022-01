Meldung des EU-Erdbeobachtungsprogramms : Sieben letzte Jahre waren wärmste seit Aufzeichnungsbeginn

Paris Nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus waren die vergangenen sieben Jahren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit einhergegangen ist zudem eine deutliche Erhöhung der Treibhausgas-Konzentration.

Auch im vergangenen Jahr seien die zerstörerischen Effekte des Klimawandels sichtbar und spürbar gewesen, erklärte Copernicus : ungewöhnliche Dürrephasen in Nordamerika und Südeuropa, Brände in Kanada und Sibirien , Kältewelle im Zentrum der USA , extreme Regenfälle in China und Westeuropa.

Der Weltklimarat IPCC warnte vergangenes Jahr in einem Bericht, eine Erderwärmung um 1,5 Grad werde voraussichtlich bereits um das Jahr 2030 erreicht - also zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert. Ob eine weitere Erwärmung danach noch zu verhindern ist, ist auch in der Wissenschaft umstritten. In jedem Fall sind ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen nötig: Die weltweiten Treibhausgasemissionen müssten bis Ende dieses Jahrzehnts halbiert und bis 2050 auf null gesenkt werden.