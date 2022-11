Klimasolidarität oder kollektiver Selbstmord : Guterres akzeptiert Ukraine-Krieg nicht als Ausrede für Rückschritte

Scharm el-Scheich Seit Sonntag verhandeln bei der Klimakonferenz in Ägypten viele Staats- und Regierungschefs über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Dabei warnte UN-Generalsekretär António Guterres vor der Vernachlässigung des Klimaschutzes.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die zahlreichen zur Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich angereisten Staats- und Regierungschefs gewarnt, dass diese ohne verstärkte Zusammenarbeit im Klimaschutz das Überleben der Menschheit aufs Spiel setzen. „Die Menschheit hat eine Wahl: kooperieren oder umkommen“, sagte Guterres am Montag in seiner Rede vor dem Plenum der 27. UN-Klimakonferenz (COP27). Entweder gebe es einen „Klimasolidaritätspakt oder einen kollektiven Selbstmordpakt“.