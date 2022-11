Nach Angaben von Südkorea : Nordkorea feuert erneut vier Kurzstreckenraketen ab

Seoul Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat es erneut Raketentests von Nordkorea gegeben. Mehr als 30 Raketen hat Nordkorea nur in dieser Woche bereits gezündet.

Nordkorea hat am Samstag nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut vier Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Geschosse flogen rund 130 Kilometer weit in Richtung des Meeres westlich des Landes, wie der südkoreanische Generalstab mitteilte.

Nordkorea zündete in dieser Woche mehr als 30 Raketen, darunter eine ballistische Interkontinentalrakete, die am Donnerstag in Nordjapan einen Evakuierungsalarm auslöste. Außerdem ließ das Land über seinem Territorium Kampfflugzeuge aufsteigen. Die Regierung in Pjöngjang reagierte damit auf ein großangelegtes gemeinsames Manöver der USA und Südkoreas. Das nordkoreanische Außenministerium sprach am Freitag von einer angemessenen Reaktion auf eine „militärische Konfrontationshysterie“ der USA.