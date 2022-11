SPD-Fraktionschef irritiert : Ukrainische Regierung hat Mützenich offenbar auf Terrorliste gesetzt

Berlin Dem SPD-Fraktionschef ist eine zweifelhafte Ehre zuteil geworden: Rolf Mützenich hat der ukrainischen Regierung vorgeworfen, ihn auf eine Terrorliste gesetzt zu haben. Angeblich weil er sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetze.

„Ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde mit der Begründung, ich setze mich für einen Waffenstillstand ein oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch in weitere diplomatische Schritte zu gehen“, sagte Mützenich am Samstag beim SPD-Debattenkonvent in Berlin. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung dafür, dass der SPD-Fraktionschef auf eine Terrorliste gesetzt worden sei.