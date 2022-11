COP27 – Erster Erfolg bei Klimaverhandlungen : Finanzhilfen für Klimaschäden und -verluste als eigener Agendapunkt verankert

Sameh Shoukry, Präsident des COP27-Klimagipfels, spricht bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Foto: dpa/Peter Dejong

Das Konferenzplenum stimmte zu, Finanzhilfen für ärmere Staaten für die Bewältigung klimabedingter Schäden erstmals als eigenen Punkt auf der Verhandlungsagenda zu verankern. In den Vorjahren hatten die Industriestaaten das Thema offenbar aus Angst vor Reparationszahlungen ausgeklammert.

Bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich (COP27) ist am Eröffnungstag ein erster Erfolg bei einem der Knackpunkte der Verhandlungen verkündet worden. Das Konferenzplenum stimmte am Sonntag zu, bei der COP27 Finanzhilfen für ärmere Staaten für die Bewältigung bereits eintretender klimabedingter Schäden und Verluste erstmals als eigenen Punkt auf der Verhandlungsagenda zu verankern.