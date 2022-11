Krisen in der Welt : Wo ist Gott?

Krisen in der Welt

Eine Aufnahme aus dem Ort Kupiansk in Charkiw, einen Tag nachdem dort Raketen einschlugen. Foto: AFP/DIMITAR DILKOFF

Meinung Münster Es ist eine alte Frage. Aber angesichts des massiven Unrechts und der vielen Leiden in der Welt, angesichts der Gräuel in der Ukraine und des brutalen Vorgehens im Iran, ist sie aktueller denn je.

Ein brutaler Krieg in der Ukraine mit täglich vielen Opfern, Proteste im Iran mit Toten und Verletzten, rapide steigende Lebenskosten, auch hier bei uns in Europa, ein bevorstehender ungewisser Winter und eine Pandemie, die weiterhin die Gesundheit vieler Menschen bedroht. Mit diesen und vielen anderen Herausforderungen werden zurzeit Millionen von Menschen auf der Erde konfrontiert. Die Frage danach, wo Gott dabei ist, ist unter solchen Umständen mehr als berechtigt.

Die monotheistischen Religionen erzählen von einem Gott, der es gut mit uns Menschen meint. Aber warum greift dieser Gott dann nicht endlich ein und beseitigt all diese Missstände auf der Erde und ermöglicht uns ein Leben jenseits von Krieg, Armut und Krankheit? Oder aber kann es sein, dass dieser Gott uns ernster nimmt, als diese Fragen suggerieren? Was, wenn dieser Gott uns das Ruder überlassen hat und sich auf uns Menschen so sehr verlässt, dass er sein Wirken von unserem Handeln abhängig macht? Wäre dies nicht ein Zeugnis höchster Würdigung des Menschen?