Ukraine-Krieg: Xi warnt vor atomaren Drohgebärden​

Peking Das Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten und Bundeskanzler Scholz wird nicht nur in Deutschland genau beobachtet. Xi betont dabei die gemeinsamen Ziele mit dem Westen.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor atomaren Drohgebärden im Konflikt in der Ukraine gewarnt und zu Friedensgesprächen aufgerufen. Die internationale Gemeinschaft müsse alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung auffordern, in direkten Kontakt treten und so rasch wie möglich die Bedingen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen schaffen, wurde Xi am Freitag vom chinesischen Staatsfernsehen zitiert.