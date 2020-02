Beschluss in Brüssel : EU will Waffenembargo gegen Libyen mit neuer Marinemission überwachen

Brüssel Vier Wochen nach dem Berliner Libyen-Gipfel gibt es erste konkrete Beschlüsse: Die EU will wieder mit Marineschiffen ins Mittelmeer.

Es habe eine Grundsatzentscheidung für einen neuen EU-Einsatz gegeben, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag in Brüssel. „Diese Mission soll auch eine maritime Komponente haben, die sich an den Routen derjenigen orientiert, die Waffen nach Libyen bringen, also im östlichen Mittelmeer.“