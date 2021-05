Migrations-Krise : Spanischer Polizist rettet Baby aus dem Mittelmeer

Madrid Diese Szene sorgte für besonders großes Aufsehen: Ein Taucher rettet das fast leblose Baby einer Migrantin aus dem Wasser. Bei der dramatischen Krise in Ceuta hatten 8000 Menschen von Marokko aus schwimmend die spanische Nordafrika-Exklave erreicht.

Das Baby sei am Dienstag von der im Wasser treibenden Mutter auf dem Rücken getragen worden, erzählte der Polizist dem Radiosender Cope am Mittwoch. „Wir haben uns das Baby geschnappt, es war eiskalt, völlig blass, es hat sich überhaupt nicht bewegt...“, sagte er. „Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob es noch am Leben oder schon tot war.“ Der erfahrene Beamte räumte ein, der Einsatz sei „schon ein bisschen traumatisch“ gewesen. Oft habe man nicht erkennen können, was die schwimmenden Migranten auf dem Rücken getragen hätten - „ob Rucksäcke oder Kleidung, oder vielleicht kleine Babys“.