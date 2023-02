Ohne Alkohol im Januar Selbsttest: Wie der „Dry January“ lief

Körperlich bemerke ich nicht viel an mir: Kein Gewichtsverlust, kein sichtbar besseres Hautbild. Immerhin: Der Brummschädel nach einem heiteren Freitagabend fällt weg, das ist schon mal positiv. Dazu bekomme ich zumindest gefühlt über die Wochen hinweg einen ruhigeren und erholsameren Schlaf, ich wache weniger häufig auf und träume kaum. Dass Alkohol zwar müde macht und den Trinker erst mal besser einschlafen lässt, in der zweiten Nachthälfte dann aber für einen sehr unruhigen Schlaf sorgt, ist gut belegt. „Alkohol und guter Schlaf, das passt einfach nicht zusammen“, sagt die Schlafforscherin Christine Blume von den Universitären Psychischen Kliniken in Basel. Ein messbarer Erfolg also, über den ich bereits sehr zufrieden bin, da ich nach 31 Tagen Verzicht keine Wunder erwartet habe. Ohnehin gilt: Kurzzeitige Askese ist nur sinnvoll, wenn man hinterher nicht den Verzicht mit umso mehr Konsum wieder aufwiegt, also richtig reinhaut. Darüber hinaus macht Selbstkasteiung auch meist nicht glücklich. Man sollte sich also nur so viel aufbürden, wie man in einem vernünftigen Rahmen ertragen kann: Kleine Schritte sind hier besser als ein radikaler Schnitt.