Kultur des Miteinanders Eine neue Perspektive für Duisburg-Marxloh

Noch selten hat mich ein Buch so bewegt und in Bewegung gebracht wie das kürzlich erschienene von Margarete Zander: „Die Marxloh-Power“. Eine Fülle von Geschichten und Begegnungen wird hier erzählt. Alle entstammen dem alltäglichen Leben. Sie spielen in Duisburgs Norden, in Marxloh, einem Stadtviertel, das ich bisher nur vom Hörensagen her kannte. No-go-Area wird es nicht selten genannt. Hier leben Menschen aus über 40 Nationen.