Der neue Kampf um Subventionen Die EU dreht den Geldhahn auf

Die gewiefte Europa-Politikerin geht behutsam vor. Am Mittwoch stellte von der Leyen zunächst einen Vier-Punkte-Katalog vor, mit dem sie eine Antwort auf das 370 Milliarden Dollar schwere amerikanische Industrie-Umbauprojekt „Inflation Reduction Act“ geben will. Die EU müsse Vorreiter bei der „Netto-Null-Industrie“ sein, begründet die CDU-Politikerin ihren Ansatz. Unter diesem Begriff verbirgt sich die Absicht, dass die Unternehmen in der EU künftig unterm Strich keine Emissionen mehr produzieren. Doch für Null ist diese Netto-Null natürlich nicht zu haben. Von der Leyen macht zwar einen Bogen um den heikelsten Punkt der dahinter steckenden Planungen. Aber längst ist klar, dass sie zusätzliche Mittel in dreifacher Milliardengröße mobilisieren will. Fast ein Drittel der Mitgliedsstaaten hat sich bereits festgelegt, dass die EU dafür keine neuen Schulden machen darf. Doch für die Chefin der wichtigsten europäischen Behörde sind Kredite kein Tabu – ganz im Sinne der Staatsökonomin Mazzucato.