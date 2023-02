Mutmaßlicher Spionage-Ballon über Montana Der Testballon der Chinesen

Was der chinesische Spionage-Ballon über Montana an brauchbaren Erkenntnissen sammelte, bleibt so rätselhaft wie der Zeitpunkt der Mission. Denn natürlich muss Peking gewusst haben, dass die Amerikaner ihn entdecken werden. Egal, wie hoch er aufsteigen kann. Dafür brauchte es nicht einmal aufwendige Radare. Die weiße Scheibe im Big Sky war vom Boden aus mit dem bloßen Auge zu sehen. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass es sich um eine gezielte Provokation handelte. Ein sprichwörtlicher Testballon der Chinesen, der die Entschlossenheit der Supermacht auf die Probe stellen sollte. Gradmesser zugleich, wie stark die US-Regierung daran interessiert ist, das Verhältnis zu Peking zu verbessern.