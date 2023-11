Erstes Gespräch seit einem Jahr Das Aufeinandertreffen von Biden und Xi

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich erstmals seit einem Jahr zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Die beiden kamen am Mittwoch (Ortszeit) auf einem Anwesen südlich von San Francisco zusammen und begrüßten sich mit Handschlag. Das Treffen zwischen Biden und Xi fand am Rand des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in San Francisco statt.